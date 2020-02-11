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Чемпион Bellator Ловато приостановил карьеру из-за редкого заболевания

Чемпион Bellator Ловато приостановил карьеру из-за редкого заболевания
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Чемпион Bellator Рафаэль Ловато объявил о том, что приостанавливает карьеру из-за редкого заболевания — каверномы в головном мозге. Это доброкачественное сосудистое новообразование, которое в редких случаях появляется в головном (как в случае с Ловато) или в спинном мозге. Таким образом, вакантным остался пояс в среднем весе. На счету 36-летнего Ловато десять побед, из них шесть — в Bellator.

«Я всегда буду дорожить моим путешествием к чемпионскому титулу в Bellator, оно было невероятным, спасибо моей команде и семье. Я мечтал, что буду долго доминировать в своей весовой категории, но у жизни оказались другие планы. Bellator поддержал меня в сложной ситуации, которой в нашем спорте никогда не было.

Я буду делать всё, чтобы вернуться, а если это невозможно, жизнь будет по-прежнему удивительной для меня", — приводит слова Ловато MMA Junkie.

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