Рябинский: Диллиан Уайт — единственный кандидат на бой с Поветкиным

Глава промоутерской компании «Мир Бокса» Андрея Рябинский рассказал о дальнейших карьерных перспективах экс-чемпиона мира в супертяжёлом весе по версии WBA Regular Александра Поветкина. По словам функционера, единственный кандидат на бой с ним — Диллиан Уайт.

«Мы находимся на финальном этапе согласований. Окончательная ясность может появиться уже в ближайшее время. Я не очень люблю говорить о чём-либо до подписания договора. В данный момент в качестве соперника для следующего поединка Поветкина рассматривается только Уайт. Это не значит, что второй бой с Майклом Хантером нам уже не интересен. Просто в данный момент бой Уайт — Поветкин очень интересен поклонникам бокса.

Это очевидно и нам, и британской стороне. Да и для самих боксёров это сейчас, наверное, самый перспективный поединок в плане карьеры. После поединка с Уайтом мы можем вернуться к рассмотрению второго боя с Хантером", — цитирует Рябинского Р-Спорт.