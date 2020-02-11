Гассиев: знаю, что могу стать чемпионом мира в супертяжёлом весе

Бывший чемпион мира в первом тяжёлом весе финалист турнира WBSS Мурат Гассиев прокомментировал скорое возвращение на ринг. Россиянин уверен, что ему по силам завоевать титул в супертяжёлом весе.

«Когда проведу бой во Фриско, пройдёт уже почти 600 дней с момента предыдущего поединка. С того момента в супертяжёлом весе произошло очень много чего. Но я знаю, что смогу стать чемпионом мира в этом дивизионе. 29 февраля мне нужно показать всем остальным, что являюсь реальной угрозой», — приводит слова Гассиева Boxingnews24.

29 февраля Гассиев встретится с американцем Джерри Форрестом (26–3, 20 КО).



Мурат не появлялся на ринге с июля 2018 года. Тогда на большом вечере бокса в Москве он проиграл единогласным решением судей финальный бой Всемирной боксёрской суперсерии (WBSS) Александру Усику.