А. Емельяненко провёл первую тренировку в Грозном. Видео

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко, который вчера, 11 февраля, прибыл в Грозный, уже провёл первую тренировку в клубе «Ахмат» в рамках подготовки к поединку с Магомедом Исмаиловым. Видео тренировки бойца под руководстом главного тренера клуба Мурада Бичуева появилось в «инстаграме» Absolute Championship Akhmat.

Напомним, бой Емельяненко и Исмаилова состоится на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля. Поединок пройдёт на «ВТБ Арене».

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть на «Чемпионате».

В послужном списке 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА, а в активе Исмаилова, представляющего средний вес, 15 побед, два поражения и одна ничья.

Ранее Емельяненко заявил, что без особых проблем победит Исмаилова.