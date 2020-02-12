Тренер борца, сломавшего шею на турнире по грэпплингу, рассказал о его состоянии

Тренер Каир Закиев рассказал о состоянии дагестанского бойца Пайзутдина Алиева, сломавшего шею на Открытом кубке мира по грэпплингу в Санкт-Петербурге.
Алиев неудачно приземлился на шею после приёма соперника. Спортсмен получил закрытую позвоночно-спинномозговую травму, и его госпитализировали.
«Осложнённый двусторонний сцепившийся вывих С5 позвоночника, линейный перелом дужки С2 позвоночника. Сильный ушиб спинного мозга, но разрыва нет. С разрывом я не думаю, что люди выживают», — приводятся слова Закиева на сайте телеканала «360».
Тренер добавил, что 25-летний борец находится в сознании, но не может разговаривать. У него парализованы руки и ноги.
Ранее сообщалось, что травму получил боец Гаджимурад Магомедов, однако на самом деле пострадавшим оказался Алиев. Выяснилось, что спортсмены поменялись карточками.
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