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Тренер борца, сломавшего шею на турнире по грэпплингу, рассказал о его состоянии

Тренер борца, сломавшего шею на турнире по грэпплингу, рассказал о его состоянии
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Тренер Каир Закиев рассказал о состоянии дагестанского бойца Пайзутдина Алиева, сломавшего шею на Открытом кубке мира по грэпплингу в Санкт-Петербурге.

Алиев неудачно приземлился на шею после приёма соперника. Спортсмен получил закрытую позвоночно-спинномозговую травму, и его госпитализировали.

«Осложнённый двусторонний сцепившийся вывих С5 позвоночника, линейный перелом дужки С2 позвоночника. Сильный ушиб спинного мозга, но разрыва нет. С разрывом я не думаю, что люди выживают», — приводятся слова Закиева на сайте телеканала «360».

Тренер добавил, что 25-летний борец находится в сознании, но не может разговаривать. У него парализованы руки и ноги.

Ранее сообщалось, что травму получил боец Гаджимурад Магомедов, однако на самом деле пострадавшим оказался Алиев. Выяснилось, что спортсмены поменялись карточками.

На турнире по грэпплингу в Санкт-Петербурге борец неудачно провёл приём и сломал шею
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