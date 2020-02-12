А. Емельяненко и Минеев могут провести бой по правилам бокса

Российский боец смешанного стиля Владимир Минеев рассказал, при каких условиях возможен его бой с другим бойцом MMA Александром Емельяненко. По его словам, не исключено, что поединок пройдёт по правилам бокса.

«Бой с Емельяненко? Если Александр победит Исмаилова, то да, это интересно.

Наш бой по правилам бокса с Емельяненко? В этом заинтересованы «Рен-ТВ» и Камил Гаджиев (президент промоутерской компании Fight Nights Global. — Прим. «Чемпионата»). Это интересное противостояние», — приводит слова Минеева Sport24.

Напомним, Емельяненко сразится с Магомедом Исмаиловым на турнире промоушена Absolute Championship Akhmat в Москве 3 апреля.

На счету 38-летнего Емельяненко, выступающего в тяжёлом весе, 28 побед, семь поражений и одна ничья в ММА. У 29-летнего Минеева 12 побед, одно поражение и одна ничья.

