Джонсон планирует завершить карьеру через пять лет

Бывший чемпион UFC в наилегчайшем весе, боец ONE американец Деметриус Джонсон признался, что планирует завершить карьеру через пять лет.



«Я бы дал себе ещё пять лет. Фактически всё зависит от твоего тела, верно? В прошлом году мне было 32 года и я принял участие в трёх поединках. Думаю, что в этом году я подерусь дважды. Пока с моим телом всё хорошо, я веселюсь и получаю удовольствие от того, что я делаю.



Если я начну улетать в нокауты, буду получать травмы переломы, сотрясения, то я закончу. В таком случае я сосредоточу внимание на себе. Я реалист. Я проведу в ONE ещё пять лет. В 38 или 39 лет я просто скажу себе, что пора заканчивать с боями», — приводит слова Деметриуса Джонсона MMAJunkie.