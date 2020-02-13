Пётр Ян: Макгрегор может победить Нурмагомедова в реванше

Российский боец смешанных единоборств Пётр Ян, выступающий в UFC в легчайшей весовой категории, рассказал, что у Конора Макгрегора есть шансы в возможном матче-реванше с Хабибом Нурмагомедовым, обладателем пояса в лёгком весе.

Нурмагомедов победил Макгрегора в октябре 2018 года, применив болевой приём в четвёртом раунде. В последнее время ирландец не раз заявлял о желании провести реванш с россиянином. Президент UFC Дэна Уайт также поддерживает эту идею, однако Нурмагомедов не раз давал понять, что его не интересует реванш с Макгрегором.

«В первом поединке никому не отдавал предпочтения. Понимал, что выиграет Хабиб. Сейчас идёт шумиха по поводу реванша, в реванше есть шансы у Конора.

Не думаю, что реванш состоится. Хабиб не хочет этого», — приводит слова Яна «Матч ТВ».

