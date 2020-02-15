Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Бой Головкина с Шереметой перенесён на май

Бой Головкина с Шереметой перенесён на май
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по версии IBF в среднем весе Геннадий Головкин (40-1-1, 35 КО) свой следующий поединок проведёт с официальным претендентом на титул Камилом Шереметой (21-0, 5 КО).

Первоначально планировалось, что эта встреча состоится 28 марта 2020 года в Чикаго (штат Иллинойс, США). Теперь же стало известно, что поединок будет перенесён на май. Он может пройти как в США, так и в Казахстане, сообщает Boxingnews24.

Напомним, свой предыдущий бой Геннадий провёл в октябре 2019 года. Тогда он решением судей победил Сергея Деревянченко (13-2, 10 КО) и завоевал пояс чемпиона по версии IBF. Шеремета в последний раз выступал в андеркарде у Головкина. В октябре минувшего года поляк нокаутировал Оскара Кортеса (27-6, 14 КО).

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020