Матч-центр Новости Видео Фото Билеты ТВ-гид Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары Таблица переходов РПЛ
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Бокс/ММА / Новости /

Плант досрочно победил Файгенбутца и защитил титул чемпиона мира по версии IBF

Плант досрочно победил Файгенбутца и защитил титул чемпиона мира по версии IBF
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

В Нэшвилле (штат Теннесси, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча во втором среднем весе. Чемпион мира по версии IBF Калеб Плант защищал пояс от посягательств немецкого боксёр Винсента Файгенбутца.

Американец с ходу захватил инициативу и тотально доминировал на протяжении всего поединка. Файгенбутц пропустил множество ударов. В десятом раунде рефери принял решение остановить одностороннее избиение и зафиксировал победу Планта техническим нокаутом. Калеб одержал двадцатую победу в карьере, для Файгенбутца поражение стало уже третьим в карьере.

Плант стал чемпионом мира в январе 2019 года, когда победил Хосе Ускатеги. Нынешняя защита титула была у него второй.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Бокс/ММА
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020