Плант досрочно победил Файгенбутца и защитил титул чемпиона мира по версии IBF

В Нэшвилле (штат Теннесси, США) завершился турнир по профессиональному боксу, главным событием которого стала титульная встреча во втором среднем весе. Чемпион мира по версии IBF Калеб Плант защищал пояс от посягательств немецкого боксёр Винсента Файгенбутца.

Американец с ходу захватил инициативу и тотально доминировал на протяжении всего поединка. Файгенбутц пропустил множество ударов. В десятом раунде рефери принял решение остановить одностороннее избиение и зафиксировал победу Планта техническим нокаутом. Калеб одержал двадцатую победу в карьере, для Файгенбутца поражение стало уже третьим в карьере.

Плант стал чемпионом мира в январе 2019 года, когда победил Хосе Ускатеги. Нынешняя защита титула была у него второй.