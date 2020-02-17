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Чудинов проведёт бой 21 марта во Владикавказе

Чудинов проведёт бой 21 марта во Владикавказе
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Российский боксёр Фёдор Чудинов, бывший чемпион мира по версии WBA во второй средней весовой категории, проведёт следующий бой 21 марта во Владикавказе. Об этом сообщили в команде спортсмена. При этом пока неизвестно, кто будет его соперником.

«Фёдор Чудинов проведёт бой 21 марта во Владикавказе. Соперник будет назван в ближайшее время», — приводит слова представителя команды боксёра ТАСС.

32-летний Чудинов владеет титулом чемпиона WBA (Gold) во втором среднем весе. В послужном списке россиянина, который дебютировал на профессиональном ринге в июле 2009 года, 22 победы (в том числе 15 нокаутом) и два поражения. Его последним соперником был представитель Камеруна Хассан Н'Дам Н'Жикам, который в 12-раундовом поединке в декабре 2019 года потерпел поражение единогласным решением судей.

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