Блейдс: в бою с Джонсом насчитал 3:2 в пользу Рейеса

Боец UFC Кертис Блейдс поделился мнением о поединке Джона Джонса и Доминика Рейеса.



«Я насчитал 3:2 в пользу Рейеса. Джону удалось забрать четвёртый и пятый раунды. Я не увидел, чтобы Джонс контролировал октагон. Он пробовал сблизиться, навязать бой в клинче, но Доминик двигался так, что не позволил ему этого сделать. Рейес нанёс Джонсу большое количество тяжёлых ударов. Потому я и отдал ему первые три раунда», — приводит слова Блейдса BJpenn.



Напомним, победа Джонса вызвала неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что Рейес был более достоин пояса. По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу: 48:47, 48:47, 49:46. Американский боец защитил титул в третий раз подряд.



Всего на счету 32-летнего Джонса в 28 боях в MMA 26 побед и одно поражение, один поединок признали несостоявшимся. Для Рейеса, на счету которого 13 поединков, поражение от Джонса стало первым в карьере.