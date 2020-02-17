Блейдс: в бою с Джонсом насчитал 3:2 в пользу Рейеса

Боец UFC Кертис Блейдс поделился мнением о поединке Джона Джонса и Доминика Рейеса.
«Я насчитал 3:2 в пользу Рейеса. Джону удалось забрать четвёртый и пятый раунды. Я не увидел, чтобы Джонс контролировал октагон. Он пробовал сблизиться, навязать бой в клинче, но Доминик двигался так, что не позволил ему этого сделать. Рейес нанёс Джонсу большое количество тяжёлых ударов. Потому я и отдал ему первые три раунда», — приводит слова Блейдса BJpenn.
Напомним, победа Джонса вызвала неоднозначную реакцию. Многие посчитали, что Рейес был более достоин пояса. По итогам поединка все судьи отдали победу Джонсу: 48:47, 48:47, 49:46. Американский боец защитил титул в третий раз подряд.
Всего на счету 32-летнего Джонса в 28 боях в MMA 26 побед и одно поражение, один поединок признали несостоявшимся. Для Рейеса, на счету которого 13 поединков, поражение от Джонса стало первым в карьере.
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