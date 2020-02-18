Президент ACA рассказал об ожиданиях от боя Емельяненко — Исмаилов

Президент промоушена Absolute Championship Akhmat (ACA) Алексей Яценко полагает, что Александр Емельяненко и Магомед Исмаилов имеют равные шансы на победу в поединке, который состоится на турнире ACA 107 на «ВТБ Арене» в Москве 3 апреля.

Напомним, Емельяненко выступает в тяжёлой весовой категории, а Исмаилов — представитель среднего веса. Поединок бойцов пройдёт в тяжёлом весе.

Яценко попросили дать прогноз на бой.

«50 на 50. Весь вопрос в том, какую форму наберёт Александр к бою.

Не хочу сказать ничего плохого, но мне кажется, что Саша недооценивает Магомеда. Он чересчур расслабленный и вальяжный. И эта недооценка…

Все ребята, которые выступают в среднем весе, потенциально являются тяжеловесами. И они постоянно этот вес гоняют. У нас было много примеров, когда средневесы выступали в тяжёлом весе», — цитирует его «Р-Спорт».