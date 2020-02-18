«Все боятся драться с Исламом». Махачеву до сих пор не нашли следующего соперника

Соперник российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, выступающего в лёгком весе, по поединку на турнире UFC 249 в настоящий момент не определён. Об этом сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.

Напомним, турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля в Нью-Йорке. Главным поединком вечера станет бой с участием обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.

«Все боятся драться с Исламом», — приводит слова Абдель-Азиза ТАСС.

По информации агентства, одним из возможных соперников для Махачева является американец Грегор Гиллеспи.

Ранее Махачев, который входит в команду Нурмагомедова, объявил, что вызывает на бой Эла Яквинту, в бою с которым Хабиб завоевал титул UFC в 2018 году.

Махачев вызвал на бой бывшего соперника Хабиба