«Все боятся драться с Исламом». Махачеву до сих пор не нашли следующего соперника
Соперник российского бойца смешанных единоборств Ислама Махачева, выступающего в лёгком весе, по поединку на турнире UFC 249 в настоящий момент не определён. Об этом сообщил менеджер спортсмена Али Абдель-Азиз.
Напомним, турнир UFC 249 пройдёт 18 апреля в Нью-Йорке. Главным поединком вечера станет бой с участием обладателя пояса UFC в лёгком весе россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона.
«Все боятся драться с Исламом», — приводит слова Абдель-Азиза ТАСС.
По информации агентства, одним из возможных соперников для Махачева является американец Грегор Гиллеспи.
Ранее Махачев, который входит в команду Нурмагомедова, объявил, что вызывает на бой Эла Яквинту, в бою с которым Хабиб завоевал титул UFC в 2018 году.
Махачев вызвал на бой бывшего соперника Хабиба
Нурмагомедов отказался приезжать в Россию вплоть до боя с Фергюсоном
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