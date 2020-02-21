Кремлёв пообещал помочь организовать дебют Гассиева в тяжёлом весе

Федерация бокса России проведёт переговоры относительно следующего боя Мурата Гассиева. Об этом заявил генеральный секретарь организации Умар Кремлёв.
Ранее стало известно, что дебютный бой Гассиева в тяжёлом весе с американцем Джерри Форрестом был отменён. Команда россиянина отказалась от поединка из-за проблем во время подготовки.
«Мы поговорили с Муратом. Бой 29 февраля уже точно отменён, это факт. Мы поговорим с промоутерами, с командой боксёра и решим, когда пройдёт его следующий поединок. Нельзя, чтобы у Гассиева был такой большой простой», — цитирует Кремлёва ТАСС.
Поединок должен был состояться в ночь на 1 марта мск во Фриско (США, штат Техас) и стать дебютным для россиянина в тяжёлом весе.
В активе бывшего чемпиона мира по версиям WBA и IBF в первом тяжёлом весе 26-летнего Гассиева 26 побед (в том числе 19 нокаутом) и одно поражение.
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