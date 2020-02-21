Боец ACA Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории
Российский боец смешанных единоборств Артём Фролов назвал свой вариант топ-3 бойцов MMA за всю историю. По его мнению, в этот список входят Фёдор Емельяненко, Андерсон Силва и Джон Джонс. При этом он не назвал Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, на счету которого 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.
«На мой взгляд, Фёдор — один из величайших бойцов за всю историю. Также включил бы в этот список Андерсона Силву и Джона Джонса. Его результаты говорят сами за себя. Он побил, кого только можно», — приводит слова Фролова «RT на русском».
Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.
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