Боец ACA Фролов не включил Нурмагомедова в тройку лучших бойцов в истории

Российский боец смешанных единоборств Артём Фролов назвал свой вариант топ-3 бойцов MMA за всю историю. По его мнению, в этот список входят Фёдор Емельяненко, Андерсон Силва и Джон Джонс. При этом он не назвал Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, на счету которого 28 побед в 28 поединках в смешанных единоборствах.

«На мой взгляд, Фёдор — один из величайших бойцов за всю историю. Также включил бы в этот список Андерсона Силву и Джона Джонса. Его результаты говорят сами за себя. Он побил, кого только можно», — приводит слова Фролова «RT на русском».

Напомним, следующим соперником 31-летнего Нурмагомедова станет 35-летний американец Тони Фергюсон. Бойцы сразятся на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля.