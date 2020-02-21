Копылов проведёт следующий поединок в UFC 28 марта

Бывший чемпион Fight Nights Global в среднем весе Роман Копылов узнал дату следующего поединка. Россиянин выступит на турнире UFC on ESPN 8, проведение которого запланировано на 28 марта в Коламбусе (штат Огайо, США). Его соперником станет Эрик Спайсли, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Марсель Дорфф.

Ожидалось, что Спайсли встретится с Пунахьелем Сориано, однако тот выбыл из числа участников турнира. Таким образом, Копылов заменит американца.

Напомним, Копылов дебютировал в UFC 9 ноября минувшего года. На турнире в Москве он досрочно проиграл Карлу Роберсону. На счету Эрика Спайсли семь поединков в UFC, в пяти из них он проиграл. Предыдущий бой провёл в июне 2019 года, уступив решением судей Дерону Уинну.