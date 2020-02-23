Мустафаев уступил Ридделлу на турнире UFC Fight Night 168
Российский Магомед Мустафаев проиграл бой Брэду Ридделлу из Новой Зеландии на турнире UFC Fight Night 168. Новозеландец одержал победу раздельным решением судей. Бой состоялся в Окленде (Новая Зеландия).
Оба бойца выступают в лёгком весе (до 70,3 кг). Для Мустафаева это поражение стало третьим в ММА и вторым в UFC. Также на его счету 14 побед (три — в UFC). У 28-летнего Ридделла — восемь побед и одно поражение (2-0 в UFC).
Всего в UFC Fight Night 168 состоится 12 боев, главный из которых — между американцем Полом Фелдером и Дэном Хукером.из Новой Зеландии. Также сегодня состоялся поединок между российским бойцом Зубайрой Тухуговым и Кевином Агиларом из США. Победу техническим нокаутом одержал Тухугов.
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