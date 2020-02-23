Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом

В Лас-Вегасе (США) состоялся бой-реванш между американцем Деонтеем Уайлдером и британцем Тайсоном Фьюри. На кону стоял чемпионский титул в тяжёлом весе по версии WBC. Напомним, по итогам церемонии взвешивания Фьюри оказался тяжелее Уайлдера на 19,4 кг.
Победу одержал британец Тайсон Фьюри. По ходу боя Уайлдер дважды оказывался в нокдауне. Судья остановил поединок в седьмом раунде после того, как секунданты американца выбросили белое полотенце.
Фьюри стал чемпионом WBC и выиграл вакантный чемпионский пояс по версии авторитетного журнала The Ring.
На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и одно поражение в 44 поединках в профессиональном боксе. У Фьюри 30 побед и одна ничья в 31 бое.
Это была вторая встреча боксёров. Впервые они подрались в декабре 2018 года. Тогда Уайлдер, уступая Фьюри, сумел в заключительных раундах дважды отправить соперника в нокдаун, благодаря чему добился ничьей и защитил титул чемпиона мира.
«Чемпионат» проводил онлайн-трансляцию встречи Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри.
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