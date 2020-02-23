Уайлдер: сегодня победил лучший, у меня нет оправданий

Бывший чемпион мира по версии WBC в супертяжёлом весе Деонтей Уайлдер прокомментировал первое поражение в карьере, которое он потерпел от Тайсона Фьюри ранним утром 23 февраля по московскому времени. Американец признал, что соперник был лучше, но выразил недовольство тем, что его команда остановила поединок.

«Со мной всё в порядке. Такое случается. Сегодня победил лучший, но мой угол выбросил полотенце. Я был готов уйти на щите. У меня были кое-какие дела в этом поединке.

Нет оправданий, случилось то, что случилось. Но хотел бы, чтобы моя команда позволила уйти мне на щите. Я воин. Фьюри показал отличное выступление. Мы вернёмся сильнее", — приводит слова американца BoxingScene.