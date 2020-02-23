Уайлдер может в течение 30 дней потребовать незамедлительный реванш с Фьюри
Американский боксёр Деонтей Уайлдер имеет право воспользоваться опцией незамедлительного реванша с новоиспечённым чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри, сообщает BoxingScene.
У Уайлдера есть 30 дней на то, чтобы попросить реванш. Такое условие было указано в контракте боксёров.
Напомним, ранним утром 23 февраля по московскому времени Тайсон Фьюри досрочно победил Деонтея Уайлдера и отобрал у него титул чемпиона мира по версии WBC. Уайлдер потерпел первое поражение в карьере.
Это было второе противостояние Уайлдера с Фьюри. В первом поединке была зафиксирована ничья.
На счету Уайлдера 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и одно поражение в 44 поединках в профессиональном боксе. У Фьюри 30 побед и одна ничья в 31 бое.
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