Коста жёстко раскритиковал Адесанью за высказывание об 11 сентября

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья при обсуждении предстоящего боя с Йоэлем Ромеро позволил себе сомнительное высказывание, сделав отсылку к теракту 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.
«Я достану его своими ударами, и он рухнет, как башни-близнецы», — заявил Исраэль Адесанья на пресс-конференции.
Вскоре на эти слова Адесаньи отреагировал его потенциальный соперник Пауло Коста.
«Ты просто отвратителен. Как ты можешь позволять себе такие высказывания и неуважительные шутки по отношению к тем тысячам людей, которые там погибли и героическим пожарным и полицейским? Я просто убью тебя в клетке, грязный новозеландец», — приводит слова Пауло Косты MMAJunkie.
Исраэль Адесанья в следующем поединке встретится с Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 7 марта 2020 года.
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