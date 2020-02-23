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Коста жёстко раскритиковал Адесанью за высказывание об 11 сентября

Коста жёстко раскритиковал Адесанью за высказывание об 11 сентября
Бокс/ММА / UFC 0

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья при обсуждении предстоящего боя с Йоэлем Ромеро позволил себе сомнительное высказывание, сделав отсылку к теракту 11 сентября 2001 года в Нью-Йорке.

«Я достану его своими ударами, и он рухнет, как башни-близнецы», — заявил Исраэль Адесанья на пресс-конференции.

Вскоре на эти слова Адесаньи отреагировал его потенциальный соперник Пауло Коста.

«Ты просто отвратителен. Как ты можешь позволять себе такие высказывания и неуважительные шутки по отношению к тем тысячам людей, которые там погибли и героическим пожарным и полицейским? Я просто убью тебя в клетке, грязный новозеландец», — приводит слова Пауло Косты MMAJunkie.

Исраэль Адесанья в следующем поединке встретится с Йоэлем Ромеро на турнире UFC 248 7 марта 2020 года.

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