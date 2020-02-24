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Уайлдер попал в больницу с подозрением на травму уха

Уайлдер попал в больницу с подозрением на травму уха
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший чемпион мира по боксу американец Деонтей Уайлдер после поединка за чемпионский пояс в тяжёлой весовой категории по версии WBC с британцем Тайсоном Фьюри был доставлен в больницу в Лас-Вегасе для исследования травмы уха, сообщает Independent.

Позавчера, 22 февраля, Уайлдер потерпел первое поражение в карьере. Сообщается, что он мог повредить барабанную перепонку после одного из нокдаунов.

Уайлдер в матче-реванше проиграл Фьюри техническим нокаутом в седьмом раунде и потерял чемпионский титул WBC. Первый поединок спортсменов в декабре 2018 года завершился вничью, тогда оба боксёра впервые в карьере не смогли добиться победы.

На счету 34-летнего Уайлдера 44 боя в профессиональном боксе, в которых он одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и потерпел одно поражение, ещё один поединок завершился вничью.

Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом
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