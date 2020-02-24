Валуев прокомментировал победу Фьюри над Уайлдером

Бывший чемпион мира по боксу в тяжёлом весе, а ныне депутат Госдумы РФ Николай Валуев поделился мнением о матче-реванше тяжеловесов Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри. В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью, а в реванше Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у Уайлдера чемпионский пояс WBC.

“Фьюри навязал свою тактику Уайлдеру. Тот в своей манере думал отсидеться, дождаться своего сильного удара, но в итоге наполучал достаточно мощных ударов. Причём его правую руку, а также его возможность отвечать в контратаке Фьюри абсолютно точно предвидел и за счёт этого после каждой своей атаки просто сокращал дистанцию. Здесь была неожиданность для Уайлдера, в итоге он устал, потерял остроту ударов, в итоге проиграл”, — приводятся слова Валуева на сайте телеканала «Рен-ТВ».

Уайлдер попал в больницу с подозрением на травму уха