Видео: реакция Тайсона на победу Фьюри над Уайлдером

В интернете появилось видео, на котором можно посмотреть, как легендарный боксёр Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе, отреагировал на победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером. Напомним, позавчера, 22 февраля, Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у того звание чемпиона мира по версии WBC.

Тайсон явно не скрывал радости от того, что победил Фьюри.

Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» BT Sport.

На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У 34-летнего Уайлдера 44 поединка, в которых он одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и потерпел одно поражение, ещё один поединок завершился вничью.

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