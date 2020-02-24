Видео: реакция Тайсона на победу Фьюри над Уайлдером

В интернете появилось видео, на котором можно посмотреть, как легендарный боксёр Майк Тайсон, бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе, отреагировал на победу Тайсона Фьюри над Деонтеем Уайлдером. Напомним, позавчера, 22 февраля, Фьюри победил Уайлдера техническим нокаутом в седьмом раунде и отобрал у того звание чемпиона мира по версии WBC.
Тайсон явно не скрывал радости от того, что победил Фьюри.
Если у вас не отображается видео, его можно посмотреть в официальном «твиттере» BT Sport.
На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У 34-летнего Уайлдера 44 поединка, в которых он одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и потерпел одно поражение, ещё один поединок завершился вничью.
- 24 февраля 2020
-
15:00
-
14:03
-
13:00
-
12:08
-
11:02
-
10:01
-
09:01
-
00:39
- 23 февраля 2020
-
23:47
-
22:40
-
21:44
-
20:42
-
19:55
-
18:25
-
17:52
-
16:58
-
16:35
-
16:29
-
16:20
-
15:28
-
14:34
-
13:22
-
12:20
-
11:48
-
11:43
-
10:20
-
10:12
-
10:01
-
09:23
-
08:43
-
06:13
-
05:08
-
04:00
-
03:57
-
03:14