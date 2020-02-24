Кроуфорд: команда Уайлдера должна была выбросить полотенце ещё раньше

Чемпион мира по версии WBO в полусреднем весе Теренс Кроуфорд поделился мнением о поединке британца Тайсона Фьюри с американцем Деонтеем Уайлдером. Фьюри одержал победу техническим нокаутом в седьмом раунде, став чемпионом мира в супертяжёлом весе по версии WBC.
«Команда Уайлдера должна была выбросить полотенце ещё раньше. Уже со второго раунда Уайлдер не выглядел хорошо. Он не стоял на ногах, в его ударах не было силы. Думаю, что он был сам не свой по определённым причинам. Фьюри начал вести свой бой с первого раунда. Он много финтил и стоял прямо перед соперником. Деонтей к такому не привык.
Я не знаю, что нужно поменять Уайлдеру. Ему придётся трудно. Фьюри показал, что он не боится его нокаутирующей мощи. Когда Фьюри был в нокдауне в первом бою, он поднялся и почти выиграл тот раунд. Я говорил, что он — сильнейший тяжеловес в мире», — цитирует Кроуфорда BoxingNews24.
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