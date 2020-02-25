Макгрегор начал переговоры с Гэтжи

Боец UFC Джастин Гэтжи и экс-чемпион организации в двух весовых категориях Конор Макгрегор начали переговоры о проведении поединка. Об этом сообщил инсайдер Ариэль Хельвани. Предполагается, что поединок может пройти летом 2020 года.



Гэтжи на данный момент занимает четвёртое место в рейтинге UFC в лёгком весе. Джастин выиграл три боя подряд. В предыдущем поединке ему удалось нокаутировать ветерана лиги, экс-претендента на титул Дональда Серроне.



Что касается Макгрегора, то ирландец занимает третье место в рейтинге дивизиона. Предыдущий поединок он провёл в январе 2020 года. На турнире в Лас-Вегасе ирландец нокаутировал всё того же Дональда Серроне. Это была первая с 12 ноября 2016 года победа Конора Макгрегора в UFC.