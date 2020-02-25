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Тренер Фергюсона назвал бои, в которых Хабиб выглядел хуже обычного

Тренер Фергюсона назвал бои, в которых Хабиб выглядел хуже обычного
Бокс/ММА / UFC 0

Эдди Браво, тренер по джиу-джитсу американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона, чьим следующим соперником станет Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в каких боях россиянин, по его мнению, выглядел не столь уверенно.

Браво вспомнил поединки 2012 и 2014 годов, в которых соперниками Нурмагомедова были Глейсон Тибау и Рафаэль дос Аньос соответственно. В обоих случаях Хабиб одержал победу единогласным решением судей.

«Хабиба ещё никто не побеждал, он один из лучших бойцов всех времён. Но были бои — мы посмотрели все его поединки, — в которых мы не увидели классического Хабиба. Например, бой с Глейсоном Тибау. Он сложился не так, как ожидалось.

Также можно вспомнить схватку с дос Аньосом. С ним он не мог делать то, что обычно делает с другими бойцами. Он не мог найти брешь в его защите. Провести тейкдаун было не так-то просто», — цитирует Браво MMAJunkie.

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