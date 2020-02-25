Тренер Фергюсона назвал бои, в которых Хабиб выглядел хуже обычного

Эдди Браво, тренер по джиу-джитсу американского бойца смешанного стиля Тони Фергюсона, чьим следующим соперником станет Хабиб Нурмагомедов, рассказал, в каких боях россиянин, по его мнению, выглядел не столь уверенно.
Браво вспомнил поединки 2012 и 2014 годов, в которых соперниками Нурмагомедова были Глейсон Тибау и Рафаэль дос Аньос соответственно. В обоих случаях Хабиб одержал победу единогласным решением судей.
«Хабиба ещё никто не побеждал, он один из лучших бойцов всех времён. Но были бои — мы посмотрели все его поединки, — в которых мы не увидели классического Хабиба. Например, бой с Глейсоном Тибау. Он сложился не так, как ожидалось.
Также можно вспомнить схватку с дос Аньосом. С ним он не мог делать то, что обычно делает с другими бойцами. Он не мог найти брешь в его защите. Провести тейкдаун было не так-то просто», — цитирует Браво MMAJunkie.
- 25 февраля 2020
-
12:16
-
12:02
-
11:02
-
10:05
-
09:20
-
09:02
-
05:49
-
02:24
-
00:44
- 24 февраля 2020
-
23:32
-
21:36
-
20:55
-
19:52
-
18:53
-
17:58
-
16:03
-
15:00
-
14:03
-
13:00
-
12:08
-
11:02
-
10:01
-
09:01
-
00:39
- 23 февраля 2020
-
23:47
-
22:40
-
21:44
-
20:42
-
19:55
-
18:25
-
17:52
-
16:58
-
16:35
-
16:29
-
16:20