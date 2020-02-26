Саламов подписал контракт с Top Rank
Российский боксёр полутяжёлого веса Умар Саламов подписал контракт с промоутерской компанией Top Rank, сообщает BoxingScene. Соглашение предусматривает долгосрочное сотрудничество.
«Сейчас наступило самое важное время в моей карьере. Я в восторге от подписания контракта с промоутерской компанией мирового уровня. Уверен, что теперь я на правильном пути и получу титульный бой. Это огромная возможность и я планирую извлечь из неё максимум», — приводит слова Саламова BoxingScene.
25-летний россиянин занимает второе место в рейтинге WBO и, вероятнее всего, в скором времени проведёт бой-элиминатор с Максимом Власовым. Всего на профессиональном ринге Умар провёл 26 встреч, победив в 25 из них, ещё один бой завершился поражением.
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