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А. Емельяненко сравнил себя со львом. Фото

А. Емельяненко сравнил себя со львом. Фото
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко опубликовал в «Инстаграме» фотоколлаж, на котором половину его лица закрывает изображение льва. Коллаж размещён на чёрном фоне в обрамлении огня, а слева внизу расположены инициалы бойца.

«АЕ», — подписал коллаж Емельяненко.

Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» спортсмена.

Последним соперником 38-летнего Емельяненко был 41-летний российский стронгмен Михаил Кокляев, который потерпел поражение нокаутом в первом раунде боксёрского поединка. Для Кокляева это был дебют в единоборствах.

Следующим соперником Емельяненко станет 33-летний боец MMA Магомед Исмаилов. Бойцы сразятся на турнире ACA 107 в Москве 3 апреля. Всего на его счету 28 побед, 7 поражений и одна ничья в MMA.

«Паршивая овца». Бразильский боец MMA — об А. Емельяненко
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