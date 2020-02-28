Фигейредо провалил взвешивание и не будет претендовать на титул UFC в бою с Бенавидесом

Боец UFC Дейвесон Фигейредо не смог сделать вес в преддверии титульного поединка за вакантный пояс в наилегчайшем весе против Джозефа Бенавидеса, сообщает MMAFighting. Его вес оказался на 1 кг выше требуемого. Таким образом, Фигейредо лишился шансов завоевать чемпионский пояс UFC и отдаст 30 процентов своего гонорара сопернику. В случае победы Бенавидес станет чемпионом UFC.
Напомним, в декабре 2019 года стало известно, что американский боец смешанных единоборств Генри Сехудо отказался от чемпионского титула UFC в наилегчайшей весовой категории. Таким образом, у Сехудо осталось только звание чемпиона UFC в легчайшем весе.
Джозеф Бенавидес провёл в своей карьере 33 поединка в профессиональных ММА, одержав 28 побед. В последнем поединке он нокаутировал Жуссьера Формигу, бой прошёл в январе 2019 года.
Дейвесон Фигейредо в последний раз выходил в октагон 12 октября 2019 года, победив приёмом Тима Эллиота. Всего на его счету 18 поединков в смешанных единоборствах, в которых он одержал 17 побед и один раз потерпел поражение.
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