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Лопес — о ставке на победу Фьюри нокаутом: они говорили, что я идиот

Лопес — о ставке на победу Фьюри нокаутом: они говорили, что я идиот
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Чемпион мира по боксу по версии IBF Теофимо Лопес поделился мнением о матче-реванше тяжеловесов Деонтей УайлдерТайсон Фьюри. Лопес заявил, что благодаря своему прогнозу на нокаут в исполнении Фьюри, он заработал денег на ставках.

В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. В реванше Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в седьмом раунде и отобрал у того пояс чемпиона мира. Это была пятая победа Фьюри после избавления от депрессии и наркозависимости и возвращения на ринг.

«Они говорили, что я сумасшедший, что я идиот. Но этот идиот предсказал исход боя и заработал пару тысяч долларов. Ничего вы не понимаете в боксе!», — написал в своём «инстаграме» Теофимо Лопес.

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