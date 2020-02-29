Лопес — о ставке на победу Фьюри нокаутом: они говорили, что я идиот

Чемпион мира по боксу по версии IBF Теофимо Лопес поделился мнением о матче-реванше тяжеловесов Деонтей Уайлдер — Тайсон Фьюри. Лопес заявил, что благодаря своему прогнозу на нокаут в исполнении Фьюри, он заработал денег на ставках.



В первом поединке, состоявшемся в декабре 2018 года, судьи зафиксировали ничью. В реванше Тайсон Фьюри нокаутировал Деонтея Уайлдера в седьмом раунде и отобрал у того пояс чемпиона мира. Это была пятая победа Фьюри после избавления от депрессии и наркозависимости и возвращения на ринг.



«Они говорили, что я сумасшедший, что я идиот. Но этот идиот предсказал исход боя и заработал пару тысяч долларов. Ничего вы не понимаете в боксе!», — написал в своём «инстаграме» Теофимо Лопес.