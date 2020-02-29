Хирн: ради боя с Фьюри Джошуа придётся отказаться от титула WBO

Эдди Хирн, промоутер чемпиона мира по версиям WBA Super, WBO, IBF, IBO Энтони Джошуа, отметил, что его подопечному придётся отказаться от титула WBO, если он хочет в ближайшем будущем встретиться с чемпионом мира по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«У Кубрата Пулева появится шанс в июне, а в ноябре или декабре нас ждёт бой с Усиком. Но Александр в мае будет драться с Дереком Чисорой, в этом бою может случиться что угодно. Если Джошуа хочет провести бой с Тайсоном Фьюри, ему придётся освободить пояс WBO, за который бы подрались Александр Усик и Джозеф Паркер. Думаю, что это был бы отличный поединок», — приводит слова Эдди Хирна BoxingNews24.
Напомним, Джошуа провёл предыдущий поединок 7 декабря 2019 года. Тогда он выступил в Саудовской Аравии и единогласным решением судей победил Энди Руиса. Тот успех помог ему вернуть титул чемпиона мира.
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