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Джонс: если Фьюри повторит ошибку, допущенную им после боя с Кличко, то Джошуа побьёт его

Джонс: если Фьюри повторит ошибку, допущенную им после боя с Кличко, то Джошуа побьёт его
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Рой Джонс поделился мнением о возможном будущем объединительном поединке между новоиспечённым чемпионом WBC в супертяжёлом весе Тайсоном Фьюри и чемпионом IBF, WBO и WBA Энтони Джошуа.

«Будет очень тяжёлый бой. Всё будет зависеть от того, каким на него выйдет Тайсон Фьюри. Стоит надеяться, что у него всё ещё есть чувство страха. Надеюсь, Фьюри меня услышит и не повторит ошибки, сделанной после поединка с Владимиром Кличко. Если Тайсон повторит эту ошибку, то Джошуа побьёт его.

Опять же, если Тайсон выйдет на бой с настроем на победу, который у него был в поединке с Деонтеем Уайлдером, то это будет очень тяжёлый вечер для Джошуа», — приводит слова Роя Джонса BoxingScene.

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