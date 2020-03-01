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Фигейредо нокаутировал Бенавидеса и помешал ему завоевать титул UFC

Фигейредо нокаутировал Бенавидеса и помешал ему завоевать титул UFC
Бокс/ММА / UFC 0

Ранним утром по московскому времени 1 марта в Норфолке (штат Вирджиния, США) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC Fight Night 169. В его главном событии встретились Дейвисон Фигейредо и Джозеф Бенавидес.

Предполагалось, что бойцы подерутся за вакантный пояс чемпиона в наилегчайшем весе, но Фигейредо провалил взвешивание и в итоге титул стоял на кону лишь для Бенавидеса. Тем не менее это не повлияло на настрой Фигейредо, который нокаутировал соперника во втором раунде и не дал ему возможности стать чемпионом.

Таким образом, пояс UFC в наилегчайшей весовой категории остаётся вакантным.

UFC Fight Night 169. Норфолк

Основной кард:

Дейвисон Фигейредо — Джозеф Бенавидес — победа Фигейредо техническим нокаутом во втором раунде
Фелисия Спенсер — Зара Фэйм — победа Спенсер техническим нокаутом в первом раунде
Магомед Анкалаев — Ион Куцелаба — победа Анкалаева техническим нокаутом в первом раунде
Меган Андерсон — Норма Дюмонт — победа Андерсон нокаутом в первом раунде
Грант Доусон — Дерек Миннер — победа Доусон удушающим приёмом во втором раунде.

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