Проморолик турнира UFC 248: Адесанья — Ромеро
Появился проморолик турнира по смешанным единоборствам UFC 248, который состоится 7 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Главным событием этого шоу станет титульное противостояние в среднем весе между чемпионом организации в средней весовой категории Исраэлем Адесаньей и кубинским бойцом Йоэлем Ромеро.
Посмотреть видео можно на «Чемпионате».
30-летний Адесанья завоевал титул полноценного чемпиона в октябре минувшего года, победив Роберта Уиттакера на турнире UFC 243. Всего на его счету 18 побед (в том числе 7 в UFC).
Ромеро в предыдущем бою уступил решением судей Пауло Косте. Это поражение стало для кубинца вторым подряд. В прошлом Йоэль Ромеро уже бился за титул в среднем весе. В его активе 13 побед при 4 поражениях.
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