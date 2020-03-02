Проморолик турнира UFC 248: Адесанья — Ромеро

Появился проморолик турнира по смешанным единоборствам UFC 248, который состоится 7 марта в Лас-Вегасе (штат Невада, США). Главным событием этого шоу станет титульное противостояние в среднем весе между чемпионом организации в средней весовой категории Исраэлем Адесаньей и кубинским бойцом Йоэлем Ромеро.

Посмотреть видео можно на «Чемпионате».

30-летний Адесанья завоевал титул полноценного чемпиона в октябре минувшего года, победив Роберта Уиттакера на турнире UFC 243. Всего на его счету 18 побед (в том числе 7 в UFC).

Ромеро в предыдущем бою уступил решением судей Пауло Косте. Это поражение стало для кубинца вторым подряд. В прошлом Йоэль Ромеро уже бился за титул в среднем весе. В его активе 13 побед при 4 поражениях.