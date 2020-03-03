Джошуа заявил, что ему ничто не помешает победить Пулева

Британский боксёр Энтони Джошуа, действующий чемпион мира в тяжёлой весовой категории по версиям WBA, IBF, WBO и IBO, рассказал об ожиданиях от поединка с болгарином Кубратом Пулевым. Боксёры выйдут на ринг в Лондоне 20 июня.
«20 июня мне предстоит защита титулов в тяжёлом весе. Я вернулся в родной город спустя некоторое время. В северном Лондоне построили потрясающий стадион, и для меня большая честь — собрать боксёрское сообщество со всего мира, чтобы написать историю на новой арене. Ничто не помешает мне победить Пулева», — приводит слова Джошуа BoxingScene.
Бой Джошуа и Пулева пройдёт на стадионе футбольного клуба «Тоттенхэм». В активе 30-летнего британца 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение. 38-летний болгарин одержал 28 побед (в том числе 14 нокаутом) и потерпел одно поражение.
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