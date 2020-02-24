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Стал известен гонорар участников возможного боя Фьюри — Джошуа

Стал известен гонорар участников возможного боя Фьюри — Джошуа
Бокс/ММА / Профессиональный бокс 0

Стало известно, сколько могут заработать британские боксёры тяжёлого веса Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа, если договорятся о поединке. Суммарный гонорар участников составит £ 77 млн — это примерно € 92,4 млн, сообщает The Sun.

Напомним, Фьюри позавчера, 22 февраля, отобрал чемпионский пояс WBC у американца Деонтея Уайлдера. Что касается Джошуа, то он ранее вернул себе пояса WBA, IBF, WBO и IBO, победив американца мексиканского происхождения Энди Руиса в матче-реванше. Таким образом, победитель боя Фьюри — Джошуа получит право называться абсолютным чемпионом мира.

На счету 31-летнего Фьюри 30 побед (в том числе 21 нокаутом) и одна ничья в профессиональном боксе. У 30-летнего Джошуа 23 победы (в том числе 21 нокаутом) и одно поражение.

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