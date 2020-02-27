Отец Фьюри: Джошуа испугается боя с Тайсоном, вообще закончит карьеру

Джон Фьюри, отец действующего чемпиона мира по боксу в тяжёлом весе Тайсона Фьюри, предположил, что Энтони Джошуа испугается выйти на ринг с его сыном. По мнению Фьюри-старшего, если объединительный бой и состоится, то Тайсон легко победит Энтони.
«Они на разных уровнях. Энтони медленно перемещается по рингу, хотя быстро работает руками. Он проводит серию ударов, левый хук — а его подбородок торчит незащищённый.
Он будет плакать после четырёх раундов. Не думаю, что этот бой состоится, потому что он слишком напуган. Он вообще закончит карьеру до боя с Тайсоном. Цыганский Король отправит его на пенсию, даже не выходя на ринг», — приводит слова Джона Фьюри BoxingScene.
Напомним, Фьюри 22 февраля отобрал чемпионский пояс WBC у американца Деонтея Уайлдера. Что касается Джошуа, то он ранее вернул себе пояса WBA, IBF, WBO и IBO, победив американца мексиканского происхождения Энди Руиса в матче-реванше. Таким образом, победитель боя Фьюри — Джошуа получит право называться абсолютным чемпионом мира.
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