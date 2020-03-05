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Мейвезер ответил на вызов Хабиба и запросил $ 600 млн за бой

Мейвезер ответил на вызов Хабиба и запросил $ 600
Мейвезер ответил на вызов Хабиба и запросил $ 600 млн за бой
Бокс/ММА / UFC 0

Непобеждённый американский боксёр Флойд Мейвезер, бывший чемпион мира в пяти весовых категориях, заявил, что готов выйти на поединок с Хабибом Нурмагомедовым или Конором Макгрегором, но только в том случае, если ему предложат $ 600 млн. Ранее Нурмагомедов, действующий чемпион UFC в лёгком весе, предложил Мейвезеру сразиться по особым правилам: 11 раундов — бокс, один раунд — MMA.

Напомним, в августе 2017 года Мейвезер победил Макгрегора в поединке по правилам бокса.

«Есть два имени: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Это стоит $ 600 млн. Риск должен того стоить.

Я не вижу смысла драться с рядовым бойцом. Я деловой человек. Бой с Конором Макгрегором имел смысл, потому что принёс много денег», — приводит слова Мейвезера Mirror.

Хабиб предложил Мейвезеру подраться по правилам бокса и MMA
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