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Минеев назвал фейком приписанные ему оскорбления в адрес А. Емельяненко

Минеев назвал фейком приписанные ему оскорбления в адрес А. Емельяненко
Бокс/ММА / Bellator/ONE/PFL/Прочее ММА 0

Российский боец смешанных единоборств Владимир Минеев опроверг подлинность интервью, в котором ему приписывают слова о том, что Александр Емельяненко сидел в тюрьме «на положении петуха».

Недавно на сайте vladimirmineev.ru появилась якобы прямая речь Минеева о пребывании Емельяненко за решёткой. Боец заявил, что слова принадлежат не ему и что этот ресурс не является его официальным сайтом.

«Что касается боя против Емельяненко по правилам бокса, то да, он запланирован. И да, мы обязательно будем раскачивать это противостояние, но я не собираюсь переходить определённую черту.

Слова, которые якобы от моего лица выложили на том сайте, — это фантазия людей, которые хотели бы выдать желаемое за действительное. Я хорошо отношусь к Емельяненко как к спортсмену, во-первых. А во-вторых, никогда бы не стал говорить то, в чём не уверен, или бросаться слухами», — цитирует Минеева Sport24.

А. Емельяненко заявил, что готов одновременно подраться с Исмаиловым и Минеевым
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