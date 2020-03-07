Нурмагомедов – о возможном бое с Сен-Пьером: я готов, но нужно спрашивать у организаторов

Чемпион UFC в лёгком весе 31-летний россиянин Хабиб Нурмагомедов на первой пресс-конференции, посвящённой титульному бою с 36-летним американцем Тони Фергюсоном на UFC 249, который пройдёт в Бруклине (США) 18 апреля, ответил на вопрос журналиста о возможности проведения боя с 38-летним канадским двукратным чемпионом UFC Жорже Сен-Пьером.



«Я и ранее говорил, что я готов. Но нужно спрашивать у организаторов. Я никогда не выбираю соперников. Сейчас претендент Тони Фергсюсон и я защищаю свой титул. Поговорим о следующем бое позже», — сказал Хабиб.