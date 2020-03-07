Хабиб назвал Фергюсона старым, тот разозлился и попытался заткнуть его

Чемпион UFC в лёгком весе Хабиб Нурмагомедов сумел спровоцировать Тони Фергюсона на эмоции во время пресс-конференции, назвав его старым.

«Фергюсон мог бы стать лучшим легковесом в истории UFC. Он классный боец. Но я верю в себя. Кроме того, он достаточно старый, ему уже 36 или 37 лет», — сказал Хабиб.

В этот момент в разговор вмешался Фергюсон.

«Ты сможешь говорить, что я стар, когда победишь меня. Только чемпионское дерьмо, только чемпионское», — кричал американец.

Но Хабиб продолжил гнуть свою линию и снова назвал Фергюсона старым.

«Когда я размажу Фергюсона, когда он будет валяться на канвасе и стучать, все будут говорить, что Тони постарел, что я победил старика», — сказал Нурмагомедов на пресс-конференции.