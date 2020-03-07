Уайт – об эпидемии коронавируса: ни в коем случае не отменяем турниры

Президент UFC Дэна Уайт на первой пресс-конференции, посвящённой титульному бою между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном на UFC 249, который пройдёт в Бруклине (США) 18 апреля, ответил на вопрос об эпидемии коронавируса в мире.



«Прежде всего, конечно мы заботимся о здоровье и безопасности наших бойцов, поэтому здесь это стоит на первом месте. Мы делаем всё возможное, чтобы защитить их. Ни в коем случае не отменяем турнир и делаем всё возможное, чтобы сохранить здоровье бойцов в безопасности. Но турнир мы не отменяем», — отметил Уайт.

Хабиб пнул ногой пояс Фергюсона. Тони это сильно разозлило — чуть не дошло до драки Всё начиналось спокойно, но ближе к концу пресс-конференция Нурмагомедова и Фергюсона чуть не переросла в потасовку. Было жарко!