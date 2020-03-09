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«Он боролся только со слабаками». Фергюсон — о боях Хабиба

«Он боролся только со слабаками». Фергюсон — о боя
«Он боролся только со слабаками». Фергюсон — о боях Хабиба
Бокс/ММА / UFC 0

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон считает, что у Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, не было по-настоящему сильных соперников.

Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон сразятся в титульном поединке на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля. У россиянина 28 побед в 28 боях в MMA, у американца — 25 побед и 3 поражения.

«Он боролся только со слабаками. А я побил настоящих бойцов.

Единственный настоящий противник в его карьере — Барбоза. Мы жёстко с ним бились, но я сломал его. То же я проделал и с дос Аньосом, который теперь в другой весовой категории. На того же Кевина Ли посмотрите.

Когда Хабиб проиграет, я скажу ему: наконец-то ты подрался с настоящим бойцом», — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.

Нурмагомедов ответил на троллинг Макгрегора. Фото
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