«Он боролся только со слабаками». Фергюсон — о боях Хабиба

Американский боец смешанных единоборств Тони Фергюсон считает, что у Хабиба Нурмагомедова, действующего чемпиона UFC в лёгкой весовой категории, не было по-настоящему сильных соперников.
Напомним, Нурмагомедов и Фергюсон сразятся в титульном поединке на турнире UFC 249 в Бруклине 18 апреля. У россиянина 28 побед в 28 боях в MMA, у американца — 25 побед и 3 поражения.
«Он боролся только со слабаками. А я побил настоящих бойцов.
Единственный настоящий противник в его карьере — Барбоза. Мы жёстко с ним бились, но я сломал его. То же я проделал и с дос Аньосом, который теперь в другой весовой категории. На того же Кевина Ли посмотрите.
Когда Хабиб проиграет, я скажу ему: наконец-то ты подрался с настоящим бойцом», — сказал Фергюсон в интервью YouTube-каналу ESPN MMA.
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