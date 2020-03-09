Смит отказался от боя с Альваресом, потому что его не устроили условия контракта
Чемпион WBA в суперсреднем весе Каллум Смит заявил, что отказался от предложения о бое с Саулем Альваресом, поскольку оно было слишком слабым.
«Они сделали мне предложение, которое, как мне кажется, было слишком слабым. Я отказался. Билли Джо Сондерс отказался от такого же предложения. Я думал, что мы начнём переговоры и условия изменятся. Но в итоге мне сделали одно предложение, которое меня не устроило, а затем Альварес сказал, что я не хочу с ним драться.
Удачи Сондерсу, надеюсь, что у него всё получится. Не думаю, что они хотели видеть меня соперником. Они просто прикрыли свои спины. Я разочарован. Это был бой, который я хотел получить, но хочу пожелать удачи Билли Джо», — приводит слова Каллума Смита BoxingScene.
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