Лобов вернётся в смешанные единоборства, его соперником станет Польский Зомби

Бывший боец UFC Артём Лобов вернётся в смешанные единоборства. Об этом ирландско-российский боец сообщил в своём «инстаграме».
«Ходячие мертвецы вернулись на ещё один сезон», — написал Лобов в «Инстаграме», прикрепив постер турнира.
Бой пройдёт на турнире лиги KSW. Соперником Лобова станет польский боец Марчин Врочек, ранее также выступавший в UFC. Прозвище Врочека — Польский Зомби, так что отсылка к «Ходячим мертвецам» в записи Лобова была не случайной. Дата поединка пока не назначена.
Артём Лобов проиграл последние три поединка в UFC, после чего покинул промоушен и провёл три боя в промоушене Bare Knuckle, где одержал две победы (над Джейсоном Найтом и Поли Малиньяджи) и потерпел поражение в реванше с Найтом.
Врочек провёл в карьере 20 боёв, одержав в них 14 побед.
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