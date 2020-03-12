Аскрен: боги не хотят боя Хабиб — Фергюсон

Бывший боец UFC Бен Аскрен посетовал, что поединок действующего чемпиона организации в лёгкой весовой категории россиянина Хабиба Нурмагомедова и американца Тони Фергюсона вновь может сорваться. Ранее президент UFC Дэна Уайт намекнул, что из-за риска распространения коронавирусной инфекции не исключена отмена боя.

Напомним, поединок 31-летнего Нурмагомедова и 36-летнего Фергюсона четырежды срывался в прежние годы по различным причинам.

«Боги действительно не хотят, чтобы бой Хабиба и Фергюсона состоялся», — написал Аскрен в своём «твиттере».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в Китае в конце прошлого года. По последним данным, от него скончалось более 4,5 тыс. человек. При этом из числа заразившихся излечилось более 66 тыс.

Президент UFC намекнул на возможную отмену боя Хабиб — Фергюсон из-за коронавируса