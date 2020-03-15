UFC Fight Night 170. Ли проиграл Оливейре удушающим приёмом

В столице Бразилии Бразилиа на стадионе «Жиназио Нильсон Нельсон» прошёл турнир UFC Fight Night 170. В главном событии состоялся поединок лёгком весе. Бразилец Шарлис Оливейра победил американского бойца Кевина Ли в третьем раунде с помощью удушающего приёма.

Оливейра нанёс 69,9% точных ударов, у Ли — 61%, Ли дважды переводил соперника в партер. Таким образом, у бразильца 29 побед и восемь поражений, у американца — 18 побед и шесть поражений.

Ранее на турнире состоялся поединок между украинцем Никитой Крыловым и Джонни Уокером из Бразилии, завершившийся победой Крылова решением судей.