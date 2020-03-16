Тедди Атлас назвал Уайлдера технически слабым боксёром

Известный тренер по боксу Тедди Атлас прокомментировал поражение американца Деонтея Уайлдера в поединке с Тайсоном Фьюри. 22 февраля Фьюри нокаутировал Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс в тяжёлом весе по версии WBC.
«Он предстал как парень, у которого нет необходимых технических навыков. Но у него по-прежнему есть удар. Он много раз вытаскивал его из тяжёлых ситуаций, но в этот раз стало ясно, что он не более чем уличный хулиган. И Тайсон тоже приложил к этому руку.
Говорю это не для того, чтобы унизить Уайлдера. Я не стараюсь влиться в ряды его хейтеров», — приводит слова Атласа BoxingScene.
На счету 34-летнего Уайлдера 44 боя в профессиональном боксе, в которых он одержал 42 победы (в том числе 41 нокаутом) и потерпел одно поражение, ещё один поединок завершился вничью.
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